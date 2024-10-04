Патрушев: В Сибири до 2030 года планируется создать 200 тысяч рабочих мест

В Сибири до 2030 года планируется создать около 200 тысяч рабочих мест и привлечь свыше 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной кабмином стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Строительство торгового центра создаст в Москве четыре тысячи рабочих мест

В пятницу он провел совещание по развитию СФО. Пресс-служба кабмина отметила, что на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. Отмечается, что в их реализацию было вложено свыше триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест.

Подчеркивается, что сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов актуализируется и уточняется.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН отметила, что обучить рабочим профессиям можно за два-три года. По ее словам, такой ускоренный подход поможет восполнить дефицит кадров в отрасли, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СибирьРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры