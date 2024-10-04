Патрушев: В Сибири до 2030 года планируется создать 200 тысяч рабочих мест
В Сибири до 2030 года планируется создать около 200 тысяч рабочих мест и привлечь свыше 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной кабмином стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
В пятницу он провел совещание по развитию СФО. Пресс-служба кабмина отметила, что на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. Отмечается, что в их реализацию было вложено свыше триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест.
Подчеркивается, что сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов актуализируется и уточняется.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН отметила, что обучить рабочим профессиям можно за два-три года. По ее словам, такой ускоренный подход поможет восполнить дефицит кадров в отрасли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Three Days Grace воссоединились с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье
- Суд арестовал организатора преступного сообщества по делу Cryptex
- Глава МИД Лавров: Россия продолжит помогать Южной Осетии
- Экс-главный тренер ЦСКА Федотов подал в CAS жалобу на клуб
- Патрушев: В Сибири до 2030 года планируется создать 200 тысяч рабочих мест
- Семь мирных жителей ранены при атаке БПЛА на село Новая Таволжанка Белгородской области
- ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 77%
- Группа Coldplay выпустила альбом «Moon Music»
- «Опыт и квалификация»: HR-эксперт пояснил разницу зарплат при одной должности
- Сбербанк получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru