Патрушев: В Сибири до 2030 года планируется создать 200 тысяч рабочих мест

В пятницу он провел совещание по развитию СФО. Пресс-служба кабмина отметила, что на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. Отмечается, что в их реализацию было вложено свыше триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест.

Подчеркивается, что сейчас по поручению председателя правительства перечень инвестпроектов актуализируется и уточняется.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН отметила, что обучить рабочим профессиям можно за два-три года. По ее словам, такой ускоренный подход поможет восполнить дефицит кадров в отрасли, передает «Радиоточка НСН».

