Строительство торгового центра создаст в Москве четыре тысячи рабочих мест
Президиум правительства Москвы поддержал планы строительства двух объектов в рамках программы стимулирования создания рабочих мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам директора по управлению проектами компании PIONEER Николая Махоткина, в рамках транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» намерены возвести новый торгово-офисный центр BOTANICA.
«Жители близлежащих домов смогут рядом с домом не только совершать покупки, заниматься спортом, проводить свой досуг, но еще и работать. Благодаря строительству центра в районе появится свыше 4 тысяч новых рабочих мест. Открытие торговой галереи, которая займет 4 этажа, и бизнес-центра намечено на конец этого года», - пояснил он.
Как напомнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в столице четыре года. Она уже охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило около 100 соглашений с инвесторами, что позволило создать более 258 тысяч рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru