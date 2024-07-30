Строительство торгового центра создаст в Москве четыре тысячи рабочих мест

Президиум правительства Москвы поддержал планы строительства двух объектов в рамках программы стимулирования создания рабочих мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам директора по управлению проектами компании PIONEER Николая Махоткина, в рамках транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» намерены возвести новый торгово-офисный центр BOTANICA.

«Жители близлежащих домов смогут рядом с домом не только совершать покупки, заниматься спортом, проводить свой досуг, но еще и работать. Благодаря строительству центра в районе появится свыше 4 тысяч новых рабочих мест. Открытие торговой галереи, которая займет 4 этажа, и бизнес-центра намечено на конец этого года», - пояснил он.

Как напомнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в столице четыре года. Она уже охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило около 100 соглашений с инвесторами, что позволило создать более 258 тысяч рабочих мест.

