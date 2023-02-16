Патрушев рассказал о причинах зависимости России от импорта
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что зависимость России от иностранных поставок в ряде отраслей мешают преодолеть дефицит подготовленных кадров, недостаточные инвестиции в инновации, а также блокировка сотрудничества с мировой наукой.
По его словам, на фоне военной операции и последовавших санкций проблемы, связанные с зависимостью российской экономики от зарубежных технологий, оборудования и комплектующих только обострились.
На совещании в Челябинске глава Совбеза отметил, что остается высокой доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике, передает РИА Новости.
На совещании Патрушев также утверждал, что западные страны «мечтали и мечтают о развале России».
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