Патрушев заявил, что Запад не собирался сотрудничать с Россией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные страны «мечтали и мечтают о развале России», сообщает РИА Новости.
На совещании в Челябинске он отметил, что долгое время западные политики давали устные обещания и подписывали документы по развитию партнерских отношений с Московой, однако выполнять взятые обязательства не собирались
«Как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели... Мечтали и мечтают о развале России», - подчеркнул Патрушев.
Он уточнил, что речь идёт, в том числе о нерасширении НАТО на Восток, Минских соглашениях, которые никто не планировал выполнять, а также о превращении Украины «в антироссийское милитаризированное государство».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга, сообщает RT.
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