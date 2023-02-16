Патрушев заявил, что Запад не собирался сотрудничать с Россией

На совещании в Челябинске он отметил, что долгое время западные политики давали устные обещания и подписывали документы по развитию партнерских отношений с Московой, однако выполнять взятые обязательства не собирались

«Как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели... Мечтали и мечтают о развале России», - подчеркнул Патрушев.

Он уточнил, что речь идёт, в том числе о нерасширении НАТО на Восток, Минских соглашениях, которые никто не планировал выполнять, а также о превращении Украины «в антироссийское милитаризированное государство».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга, сообщает RT.