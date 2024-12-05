Патрушев пообещал появление импортного сливочного масла на прилавках
Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что импортное сливочное масло на полках российских магазинов появится в ближайшее время. Он добавил, что его цена может быть «чуть выше» из-за курса доллара.
По его словам, решение об этом принято на ЕАЭС и уже начались закупки, передает ТАСС.
В конце октября Минсельхоз России сообщил о начале поставок сливочного масла из Индии и Ирана. До этого сливочное масло поставлялось в Россию также из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции.
Минсельхоз ранее сообщал, что импорт сливочного масла в 2024 году вырос на 20%. Глава ведомства Оксана Лут заявляла, что на рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукт. Она отметила, что для оперативного решения вопроса были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности из Ирана, Турции и Индии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru