Патрушев пообещал появление импортного сливочного масла на прилавках

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что импортное сливочное масло на полках российских магазинов появится в ближайшее время. Он добавил, что его цена может быть «чуть выше» из-за курса доллара.

По его словам, решение об этом принято на ЕАЭС и уже начались закупки, передает ТАСС.

В конце октября Минсельхоз России сообщил о начале поставок сливочного масла из Индии и Ирана. До этого сливочное масло поставлялось в Россию также из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции.