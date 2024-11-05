Минсельхоз РФ: Импорт сливочного масла в 2024 году вырос на 20%

Россия с начала 2024 года увеличила импорт сливочного масла на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в интервью газете «Ведомости».

По ее словам, на рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукт. Лут отметила, что для оперативного решения вопроса были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности из Ирана, Турции и Индии.

ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию

Глава министерства отметила, что это должно охладить рынок и в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию.

Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в разговоре с НСН заявил, что цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян. По его словам, государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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