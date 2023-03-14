«Патриотические» гособлигации могут начать выпускать в России

Министерство финансов предлагает выпустить так называемые «патриотические облигации» с целью привлечения средств для пополнения дефицитного федерального бюджета. Это одна из составляющих плана по изменениям на финансовом рынке для достижения соответствующего суверенитета России.

Предложения направлены Минфином в кабинет министров в конце февраля, передает «Интерфакс». «Патриотические» ценные бумаги предлагается выпускать от имени правительства, а распространять - через банки, финансовые платформы и иные профильные институты.

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На данный момент государство обладает единственным инструмент для привлечения средств населения – Облигации федерального займа - н.

Как заявила ранее в комментарии НСН главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич, дефицит бюджета в текущем году будет покрываться за счет повышения налогов, средств из Фонда национального благосостояния и выпуска гособлигаций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетПатриотизмОблигации
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