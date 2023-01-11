«Расходы - это развитие!»: Делягин усомнился в нужности специальной экономической операции

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что дефицит бюджета в 2022 году составил почти втрое больше предполагаемых показателей, и предложил провести специальную экономическую операцию. Политик отметил, что Россия до сих пор позволяет себе довоенные расходы, и призвал отложить масштабные стройки, навести порядок в госзакупках и укрепить финансы регионов. Делягин скептически отнесся к предложению Нечаева.

«Господин Нечаев, вероятно, никогда не слышал слово “инвестировать” и даже не подозревает вслед за Гайдаром, Чубайсом, Кудриным и прочими либералами из 1990-х годов, что государственные расходы являются фактором экономического развития, а не выбрасывания денег неизвестно куда и непонятно на что. Его партию следовало бы назвать не “Новые люди”, а “Очень старые люди”, поскольку такая политика проводилась и в 1990-е, и в 2000-е, и в 2010-е годы, она во многом проводится и сейчас. Покойный Егор Гайдар в любой неопределенной ситуации на любой вопрос предлагал сокращать расходы бюджета, причем он имел в виду в первую очередь социальные расходы, во вторую — расходы на экономику. Такая политика доказала свою порочность много раз, и я очень надеюсь, что под спецоперацией в области экономики будет подразумеваться обеспечение экономического развития, а не обеспечение глушения экономики при помощи кудринской и силуановской бюджетной политики», — заявил экономист.

Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич заявила, что дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов, средств из Фонда национального благосостояния и выпуска государственных облигаций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

