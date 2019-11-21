Парламент Турции одобрил налог на отдых: Россиян просят не паниковать

Парламент Турции проголосовал за двухпроцентный налог на проживание в отелях. Если законопроект подпишет президент, то налог будет введен с 1 апреля 2020 года.

Однако в Ассоциации туроператоров России в следующем году не ожидают роста цен на турпутёвки. Об этом в эфире НСН рассказал первый вице-президент Ассоциации Владимир Канторович. А вот качество услуг может снизиться.

«На стоимости путёвок в 2020 году это никак не отразится, потому что цены от гостиниц туроператоры уже получили. Если и отразится, то в 2021 году. Но поскольку с экономикой в Турции вообще не очень хорошо, и у гостиниц в частности, то, что они не смогут повысить цены в 2020 году, может привести к тому, что они начнут на чём-нибудь экономить. Может ухудшиться качество каких-то услуг. Потому что свободы для манёвра, жирового запаса не хватает — когда этого нет, надо либо цены повышать, либо на чём-то экономить», - объяснил он.