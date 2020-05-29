Пандемия довела до банкротства крупнейшую авиакомпанию Европы
Крупнейший авиаперевозчик Европы — немецкая Lufthansa — готовится начать процедуру банкротства. По данным издания Focus, сейчас этот вопрос обсуждают в руководстве компании.
В самой авиакомпании подсчитали, что убытки от прекращения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса составляют примерно один миллион евро в час. В результате резервы перевозчика, которые составляют 4 млрд евро, закончатся к осени.
Ранее власти Германии объявили о намерении приобрести 20 процентов авиаперевозчика, после чего предоставить ему пакет помощи в размере 9 млрд евро.
Однако в самой авиакомпании считают, что запуск процедуры банкротства может оказаться выгоднее государственной помощи. Ожидается, что переход на самоуправление может произойти в 2021 году.
Ранее в Еврокомиссии потребовали, чтобы Lufthansa отказалась от своих ключевых слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта, однако перевозчик проигнорировал это требование.
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