Господдержка авиакомпаний оказалась в 7 раз меньше прошлогодних трат

Авиаэксперт Роман Гусаров в эфире НСН предположил, что выделенных государством средств может оказаться недостаточно — во всяком случае, об этом говорят подсчёты некоторых участников рынка.

«Минтранс считает, что эти суммы математически выверены и помогут авиакомпаниям пережить этот спад объёмов перевозок. И что этих денег хватит на оплату определённого рода статей затрат. В то же время существуют альтернативные расчёты — например, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта показывает, что только за второй квартал прошлого года все наши авиакомпании в гражданской авиации потратили по этим статьям порядка 170-180 миллиардов рублей. То есть цифры значительно отличаются. Поэтому здесь, наверное, должны сказать своё слово авиакомпании: достаточно ли им будет этих денег, чтобы пережить этот сложный период», - отметил он.

По словам Гусарова, «Аэрофлот» первым получил поддержку, потому что занимается этим более оперативно и системно. Средства получат и остальные перевозчики, соответствующие установленным властями критериям — но меньше, поскольку у них не столь большая доля рынка, говорит эксперт. На всех выделено 23,4 миллиарда рублей - в 7 раз меньше, если сравнивать с данными АЭВТ за второй квартал предыдущего года.

«Надо понимать, что если группа «Аэрофлот» получила порядка 8 миллиардов, а у неё примерно половина пассажиропотока страны. Значит, все остальные авиакомпании в совокупности могут претендовать примерно на такую же сумму — порядка 8 миллиардов рублей. Итого 16 миллиардов, а выделено 23 миллиарда. Так что денег пока ещё хватает и, может быть, хватит не только на февраль, март и апрель, но и, вероятно, на май. А дальше будет видно», - сказал Гусаров в беседе с НСН.

На компенсацию убытков в период пандемии коронавируса могут рассчитывать те авиакомпании, которые уволили не более 10% пилотов и бортпроводников, а также продолжают летать в апреле-мае. В Росавиации надеются, что господдержка поможет сохранить персонал в гражданской авиации и обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что авиаперевозки российских компаний в апреле рухнули на 92%.

