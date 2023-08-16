Лекарство с побочками: Минфин заставит компании продавать валюту

Ранее Financial Times со ссылкой на два источника сообщала, что президент Владимир Путин в среду 16 августа рассмотрит предложения по валютному контролю. Уточняется, что Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях, пишет газета.



«Такие исследования проводил Международный валютный фонд (МВФ). Они говорят о том, что эффект от ограничений движения капитала, в том числе, принудительная продажа выручки, могут способствовать укреплению национальной валюты в некоторых, относительно редких случаях. Также эти ограничения имеют негативное влияние на экономику. Если вынуждать экспортеров обязательно продавать выручку, то это снизит их мотивацию к развитию бизнеса. Подобные ограничения, как правило, применяются в экстренных случаях и ненадолго. В частности, весной прошлого года. Поскольку мы не знаем, какие именно ограничения, для каких экспортеров, сложно оценить этот эффект, но рынок в целом закладывает подобное в цену активов. Мы видим, что в моменте рубль существенно укрепляется», - сказал собеседник НСН.

По его словам, принуждение компаний продавать часть валютной выручки может сильно навредить бизнесу.



«Это разрушает бизнес, так как компания, которая вынуждена покупать за рубежом оборудование или проводить сложные торговые сделки, еще будет обязана продавать валюту, то такой исход фактически парализует весь бизнес и может привести к тому, что, например, может упасть добыча нефти, если мы говорим о компаниях, которые добывают сырье. В целом эта инициатива - лекарство для укрепления рубля, но с существенными побочными эффектами», - заключил эксперт.

Ранее Нигматуллин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что нынешний курс рубля справедлив и отражает накопленную инфляцию, разницу денежных потоков в импорте и экспорте, возросшие риски для инвесторов. По словам эксперта, российскую валюту может укрепить смещение «баланса» импорта и экспорта.

