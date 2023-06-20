СМИ: выручка российских компаний впервые превысила 1 квадриллион рублей

Выручка компаний России за 2022 год выросла вдвое к 2021 году и превысила квадриллион рублей, сообщает РБК со ссылкой на информацию Федеральной налоговой службы.

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Речь идет о сумме в 1268 триллиона рублей или почти 1,3 квадриллиона. В 2021 году этот показатель составлял 655 триллиона рублей. Порог в один квадриллион выручка российских компаний превысила впервые в истории страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ушедшие с российского рынка западные компании, вновь захотят вернуться, двери ни для кого не закрыты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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