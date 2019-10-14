«Пагубная практика». Кудрин объяснил бессилие трёхлетнего бюджета РФ

14 октября 201916:54

Счётная палата России сообщила о рисках снижения доходов федерального бюджета в предстоящие три года относительно прогнозов, которые даёт министерство финансов. Федеральная казна может не досчитаться в целом 714 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

В частности, согласно данным аудиторов СП, прогноз получения доходов бюджета разработан без учёта ряда поправок в Налоговый кодекс, одобренных в сентябре. Они могут привести к потерям налоговых источников поступлений. Также эксперты Палаты более пессимистично оценивают перспективы поступлений дивидендов от государственных компаний.

Как сообщает «Свободная пресса», глава Счётной палаты Алексей Кудрин подверг критике в соцсетях проект федерального бюджета на три года. Он подчёркивает, что структуру бюджета на этот срок планируется не менять, при этом стимулов для экономического роста недостаточно.

Экс-министр экономики возразил Счетной палате по проекту бюджета

Кудрин сетует, что правительство по-прежнему не немерено проводить бюджетный манёвр в пользу развития образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Глава СП также назвал ещё одну проблему бюджета. Он напомнил, что в федеральную адресную инвестиционную программу попали около 400 объектов без готовой документации, к тому же многие перешли туда из минувших лет.

Как подчёркивает Кудин, Счётная палата уже много лет говорит о пагубности такой практики. Так, в прошлом году не был сдан 181 запланированный проект.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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