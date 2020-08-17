Падение промпроизводства в июле в России замедлилось

Добыча полезных ископаемых сократилась во втором месяце лета на 15,1% к июлю 2019 года. За январь-июль добывающий сектор упал на 6,6% к такому же периоду прошлого года.

Обрабатывающие отрасли по сравнению с июлем 2019 года снизились лишь на 3,3% после снижения на 6,4% в июне, на 7,2% в мае и на 10,0% в апреле. За январь-июль снижение в обработке составило 2,5%.

Металлургическое производство в июле нарастило объемы по сравнению с июнем нынешнего года на 6,0%, а выпуск легковых автомобилей в июле вырос на 7,6% по сравнению с июнем этого года и на 3,9% по сравнению с этим же месяцем прошлого года.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал НСН те меры, которые могли спасти экономику России от краха, но так и не были предприняты.

«Оценка производит впечатление адекватной и правдоподобной. Во время коронабесия значительной части бизнеса было запрещено функционировать. Странно, что вообще у кого-то была прибыль. Что касается поддержки государства, то она была больше демонстративной. Последствия коронабесия, как мне кажется, будут нарастать. А ведь нужно было просто послушать бизнес», - отметил эксперт.

