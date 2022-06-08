Ozon, «Авито» и ЦИАН попросили распространить на них ИТ-льготы

Отмечается, что для получения поддержки необходимо, чтобы разрабатываемый компанией софт был включен в реестр отечественного программного обеспечения. Однако, чтобы попасть в него, владелец софта должен более чем на 50% принадлежать структурам либо гражданам России.

Так, перечисленные компании были основаны в России, но впоследствии их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за границей.

