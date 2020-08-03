Эксперт: после выхода из соглашения с Кипром деньги в РФ не вернутся

Россия инициировала процедуру денонсации соглашения о двойном налогообложении с Кипром после указа президента РФ Владимира Путина о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%. По данным СМИ, только за 2018-2019 годы российские компании вывели на Кипр 3,3 трлн рублей.

"Нет, конечно!" - сказал Суздальцев на вопрос НСН, стоит ли ждать возвращения этих денег в Россию.

Денонсация соглашения о двойном налогообложении с Кипром не приведет к изменению структурирования российского бизнеса, рассказал он.



Суздальцев пояснил, что у правительства РФ нет задачи перекрыть трансграничное движение капиталов. Более того, зачастую на этих трансграничных спекуляциях люди деньги теряют, "а это российские деньги", добавил эксперт.

«Никто никуда не переедет, все активы бизнеса находятся в России, репрессивными мерами заставить вкладывать в российскую экономику нельзя», - сказал он.

Эксперт напомнил, что Кипр перестал быть надежной гаванью для российских капиталов со времен кризиса 2008-2009 годов.

По его мнению, процедура денонсации завершится осенью, так как это потребует участия парламента.

