Рестораторы допустили подорожание суши и роллов на 25 процентов

Суши и роллы в России могут подорожать на 25%. Об этом со ссылкой на представителей сетей доставки сообщает «Коммерсантъ».

Девушка пострадала при взрыве суши-бара в Нижнем Новгороде

Причиной подорожания указываются проблемы с поставками рыбы, курицы, кальмара и риса, в следствие антироссийских санкций. В результате спрос на отечественную продукцию вырос, что привело к росту цен.

Например, что стоимость килограмма форели в среднем выросла с 1,3 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а сёмги — с 1,5 тысячи до 1,6 тысячи рублей.

«Суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены — потом они вернутся. Альтернативы нет» - указал омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Ранее в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара. Из них четверо детей были госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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