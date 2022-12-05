«Отследят и заберут»: Санкции помешают России использовать криптовалюту в торговле
Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев не поверил заявлениям Госдумы о легализации криптовалюты в 2023 году.
Россия не сможет использовать криптовалюту во внешней торговле из-за санкций, заявил в беседе с НСН учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2023 году криптовалюта появится в России в качестве легального продукта . Он уточнил, что криптовалюту нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, но можно будет использовать, например, для оплаты поставок по параллельному импорту.
«То, что говорит Аксаков, звучит не очень убедительно, что это хоть как-то поможет российскому бизнесу и российским банкам, которые пытаются обходить санкции. Это работа ради работы, очередной фейл. Какая это будет криптовалюта? Скорее всего, речь идет о централизованной валюте, когда ЦБ будет выпускать цифровой рубль, это другое, не криптовалюта. Такой рубль будет идеален только для внутренних целей, когда можно будет отследить, какие суммы отправляются в регионы, это хорошо, чтобы наказывать недобросовестных чиновников», - отметил Трещев.
Для внешней торговли такая схема не подойдет из-за антироссийских санкций, США грозят «наказать» всех, кто будет помогать Москве, объяснил Трещев.
«Для внешней торговли это звучит неубедительно. Есть куча ведомств, спецслужб, которые предупреждают всех участников рынка, что каждый, кто помогает России выводить какие-то деньги, может быть подвергнут вторичным санкциям. Минфин США об этом говорит. Любая транзакция в криптовалюте отслеживается, их просто заберут. Об этом массово не стоит говорить, если что-то придумали», - предупредил собеседник НСН.
Центробанк выступает против легализации криптовалют в России, потому что хочет защитить потенциальных инвесторов от потери денег, на этом рынке нет никакой содержательной стоимости, кроме спекулятивной, заявил ранее экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
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