Российские миллиардеры потеряли почти $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины
Богатейшие россияне потеряли почти $28 млрд на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Forbes.
По данным счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени оценивает изменение состояния богатейших людей мира, с 20 декабря 2021 года бизнесмены потеряли $27,9 млрд.
Так, потери зафиксированы у 76 из 104 миллиардеров, пишет РИА ФАН. В частности, на 46% сократилось состояние основателя производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова, 26% потерял основатель «Яндекса» Аркадий Волож, 21% лишился глава TCS Group Олег Тиньков.
В абсолютном выражении наибольшие потери — $2,1 млрд — отмечаются у основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru