Российские миллиардеры потеряли почти $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины

По данным счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени оценивает изменение состояния богатейших людей мира, с 20 декабря 2021 года бизнесмены потеряли $27,9 млрд.

Так, потери зафиксированы у 76 из 104 миллиардеров, пишет РИА ФАН. В частности, на 46% сократилось состояние основателя производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова, 26% потерял основатель «Яндекса» Аркадий Волож, 21% лишился глава TCS Group Олег Тиньков.

В абсолютном выражении наибольшие потери — $2,1 млрд — отмечаются у основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона.

