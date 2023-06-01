«Отсидеться не получится»: Мишустин призвал к замене импортного ПО
Председатель правительства России Михаил Мишустин констатировал проблемы в процессе замещения зарубежного программного обеспечения. По словам премьер-министра, в целом ряде отраслей отечественной промышленности соответствующая работа даже не началась.
Глава кабинета министров акцентировал на этом внимание на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Он напомнил о функционировании в стране индустриальных центров компетенций. Их ключевая задача – определение областей, в которых существует критическая зависимость от импортных цифровых продуктов, и формирование решений по замещению их российским софтом.
По словам Мишустина, в этом плане уже появились лидеры, однако, есть и направления, которые пока отстают. Среди вторых он назвал фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство.
Премьер также выразил недоумение в связи с «пассивной позицией» некоторых крупных промышленников в плане импортозамещения программных продуктов. «Коллеги, давайте без иллюзий - отсидеться не получится», - резюмировал Мишустин.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ вскрыла разведывательную операцию спецслужб США через вирус на мобильных устройствах Apple.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru