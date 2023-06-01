«Отсидеться не получится»: Мишустин призвал к замене импортного ПО

По словам Мишустина, в этом плане уже появились лидеры, однако, есть и направления, которые пока отстают. Среди вторых он назвал фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство.

Премьер также выразил недоумение в связи с «пассивной позицией» некоторых крупных промышленников в плане импортозамещения программных продуктов. «Коллеги, давайте без иллюзий - отсидеться не получится», - резюмировал Мишустин.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ вскрыла разведывательную операцию спецслужб США через вирус на мобильных устройствах Apple.

