«Отсечь нелегалов»: В отрасли поддержали минимальные цены на пиво и сидр
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил НСН, что сегодня покупатели не могут отличить легальную продукцию от нелегальной.
Минимальная цена на пиво позволит отсечь нелегальных производителей, которые лишатся конкурентного преимущества, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в разговоре с НСН.
Ранее Министерство финансов России поддержало инициативу о введении минимальных розничных цен на пиво и сидр. В Минфине посчитали метод эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Косарев подтвердил, что мера позволит отделить легальную продукцию от нелегальной.
«На сегодняшний день люди не в состоянии понять, какое пиво или слабоалкогольный коктейль легальные, а какие нет. Потому что нет отсекающей цены, которая с 2007 года используется в крепком алкоголе. В крепком алкоголе это подтверждено, в шампанском это подтверждено, в вине подтверждено. Я считаю, что весь алкоголь должен иметь минимальную цену», - отметил он.
Косарев объяснил, как будет определена минимальная цена, которая лишит нелегальных производителей конкурентного преимущества.
«Происходит обычное суммирование: себестоимость плюс акциз с НДС, плюс маржа, допустим, в 5%. Это формирует некую цену. Если цена ниже, это означает, что акциз не был заплачен. Поэтому магазину нельзя продавать по цене ниже, чем вот эта. Как только такая цена на полке становится, конкурентное преимущество компаний, которые не платят акциз, исчезает. Потому что они тогда не могут продавать дешевле и больше, они будут продавать вровень с теми, кто работает легально», - рассказал собеседник НСН.
Ранее в правительство России направили законопроект о правилах продажи в интернете и доставки алкоголя. На этом фоне генеральный директор виноторговой компании Simple Максим Каширин заявил «Радиоточке НСН», что число продавцов, имеющих право онлайн-торговли алкоголем, должно быть разумно ограничено, в противном случае не избежать множества нарушений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совет Федерации одобрил закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
- Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта
- В Москве прошла презентация книги российского ученого об Украине
- Совет Федерации одобрил создание в новых регионах РФ свободной экономической зоны
- Госсекретарь США заявил, что РФ заплатит за восстановление Украины
- Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024
- В МИД РФ назвали условие начала переговоров с США по контролю над вооружениями
- Блиновской продлили домашний арест и запрет на пользование интернетом
- Премьер Британии не исключил, что проведет отпуск на Украине
- Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru