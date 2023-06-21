«Отсечь нелегалов»: В отрасли поддержали минимальные цены на пиво и сидр

«На сегодняшний день люди не в состоянии понять, какое пиво или слабоалкогольный коктейль легальные, а какие нет. Потому что нет отсекающей цены, которая с 2007 года используется в крепком алкоголе. В крепком алкоголе это подтверждено, в шампанском это подтверждено, в вине подтверждено. Я считаю, что весь алкоголь должен иметь минимальную цену», - отметил он.

Косарев объяснил, как будет определена минимальная цена, которая лишит нелегальных производителей конкурентного преимущества.

«Происходит обычное суммирование: себестоимость плюс акциз с НДС, плюс маржа, допустим, в 5%. Это формирует некую цену. Если цена ниже, это означает, что акциз не был заплачен. Поэтому магазину нельзя продавать по цене ниже, чем вот эта. Как только такая цена на полке становится, конкурентное преимущество компаний, которые не платят акциз, исчезает. Потому что они тогда не могут продавать дешевле и больше, они будут продавать вровень с теми, кто работает легально», - рассказал собеседник НСН.

Ранее в правительство России направили законопроект о правилах продажи в интернете и доставки алкоголя. На этом фоне генеральный директор виноторговой компании Simple Максим Каширин заявил «Радиоточке НСН», что число продавцов, имеющих право онлайн-торговли алкоголем, должно быть разумно ограничено, в противном случае не избежать множества нарушений.



