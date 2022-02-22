«Отнимут прибыль»: Как ФАС планирует «разобраться» с мобильными операторами

Мобильные операторы всегда попадают под удар из-за изменений тарифов, потому что отрасль активно регулируется государством, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе в среднем на 9,5%. По данным ведомства, цены выросли более чем для 28 миллионов абонентов компании. МТС обосновала повышение тарифов «ростом своих затрат».

«В таких ситуациях изымается часть прибыли, полученная при повышении. Это такая стандартная схема. Дорожает все, но мобильные операторы на виду, отрасль связи единственная, кроме оборонки, регулируется государством в лице Минцифры. Здесь есть свобода рук у государства. Оно не может приказать поставщикам других товаров и услуг, а здесь может, потому что лицензирование, выделение частот – все в руках государства. Поэтому сначала не плохо было бы разобраться, в чем тут дело, надо смотреть на затраты, новые расходы, проекты, сколько стоит 5G и так далее», – объяснил он.

При этом Букштейн удивился тому, что люди могут позволить себе дорогие смартфоны, но возмущаются из-за неизбежного и незначительного изменения тарифов.

«Продажа смартфонов активная идет ценой выше 50 тысяч, как это соотнести с тем, что оператор повышает на небольшую сумму. Стоит операторам связи пошевелиться, сразу начинается волна. Конечно, очень резкие заявления и угрозы административных действий. Все дорожает. Секрет в том, что необходимо повышение доходов, иначе все встанет. Это не есть путь развития. Скорее всего, операторы вводят новые пакетные предложения, в которых никто не увидит повышения. В сумме это не очень дорого получается. Надо смотреть, какие бонусы дают операторы», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о программах для шпионажа в России.

