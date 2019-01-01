Экономика
Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2018 году и по итогам пяти месяцев текущего года — около 9%.
Отмечено улучшение качества топлива в России
28 мая23:07
В ходе заседания рабочей группы в Росстандарте было отмечено улучшение ситуации с качеством топлива на российском рынке, сообщает RT.
Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2018 году и по итогам пяти месяцев текущего года — около 9%.
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