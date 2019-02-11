Дорого и некачественно. Где не стоит покупать бензин в России?

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Эксперты поставили качество и доступность топлива в России под сомнение.

Бензин оказался доступнее всего в России в Ямало-Ненецком автономном округе. Таковы данные исследования РИА Новости. Там на среднемесячную зарплату можно приобрести 2006 литров топлива. Наименее выгодно заправляться в республиках Северного Кавказа — за те же деньги автомобилист получит лишь в пределах 500 литров: 483 литра бензина АИ-92 в Дагестане, 508 — в Карачаево-Черкесии, 517 — в Кабардино-Балкарии.

Примечательно, что это же издание не так давно опубликовало рейтинг дешевизны бензина в европейских странах. И в нём Россия оказалась на втором месте после Казахстана. Тогда в эфире НСН президент Независимого топливного союза Павел Баженов призвал не обольщаться такими выводами. Вопрос в том, как считать, заметил эксперт. По его словам, дешёвый бензин — не то же самое, что доступный.

«Во-первых, необходимо отличать номинальную цену бензина, даже если её пересчитывают в евро или доллары, и реальную стоимость бензина, которая касается как раз уровня доступности топлива относительно доходов населения. И если рассматривать разные показатели, у нас будет вырисовываться разная картина. Хочу сказать, что схожее исследование проводило агентство Bloomberg. Там учитывалась не только Европа, но и многие другие страны — всего в рейтинге участвовала 61 страна. Там Россия занимала 10 место по номинальной стоимости бензина, пересчитанной в доллары. При этом по уровню доступности, которая понимается, как процент расходов на литр топлива относительно средней дневной заработной платы в России, наша страна занимает 34 место. Поэтому тут вопрос заключается только в том, как считать», — заметил Баженов.

Беспокоит автомобилистов не только цена, но и качество топлива. И не безосновательно: пилотный проект проверки качества бензина на АЗС в Ставропольском крае выявил фальсификат в 7 случаях из 60. Отмечалось, что чаще всего не соответствовало стандартам топливо с небольших заправок частных предпринимателей. И это уже более оптимистичная статистика, чем была ранее, заметил в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев. А пока все нарушения не выявлены, лучше заправляться на проверенных заправках.

«Тем не менее, по-прежнему, присутствует такое явление: большее количество нарушений выявлено в независимой рознице. А на сетевых заправках топливо более качественное. Бороться с некачественным топливом можно при помощи оборотных штрафов. Чтобы экономически было нецелесообразно его продавать», — заявил собеседник НСН.

Напомним, проблема стоимости бензина особенно явно обозначилась в России в прошлом году. За 2018 год рост цен в среднем составил 9,9%, при этом рост был выше инфляции второй год подряд. Отмечается, что цены выросли неравномерно: в 43 субъектах страны на 10%, в то время как в отдельных регионах и более чем на 13%. Такое ускорение роста цены наблюдалось в Чечне, Ставрополье, Крыму, на Алтае и в Северной Осетии. В то же время в ряде регионов рост не превысил и 5%.