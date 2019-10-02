«Скоро они грохнутся». Путин назвал ключевую ошибку США
Президент Российской Федерации упрекнул Соединённые Штаты Америки в стремлении использовать доллар в качестве политического оружия. Владимир Путин назвал это серьёзной ошибкой Вашингтона, выступая на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».
По словам Путина, до этого американская валюта пользовалась немалым доверием на всей планете и считалась универсальным платёжным средством, передает RT.
Теперь же, по словам российского лидера, США применяют ограничения на использование доллара, и таким образом «своими руками пилят сук, на котором сидят».
Как отмечает Ura.ru, в качестве подтверждения свой мысли президент РФ привёл статистику, согласно которой, общемировые расчеты в долларах снизились с 50% до 44%. «Скоро они грохнутся», — заключил Владимир Путин.
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