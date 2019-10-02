«Скоро они грохнутся». Путин назвал ключевую ошибку США

Теперь же, по словам российского лидера, США применяют ограничения на использование доллара, и таким образом «своими руками пилят сук, на котором сидят».

Как отмечает Ura.ru, в качестве подтверждения свой мысли президент РФ привёл статистику, согласно которой, общемировые расчеты в долларах снизились с 50% до 44%. «Скоро они грохнутся», — заключил Владимир Путин.

