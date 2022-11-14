Huawei впервые за три года увеличила поставки смартфонов в Россию
Китайская компания Huawei впервые с 2019 года увеличила поставок смартфонов в Россию. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов GS Group. В Россию импортировали более 500 тыс. смартфонов за указанный период, при этом уточняется, что основная часть поставок пришлась на третий квартал.
«Доля вендора в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%, тогда как годом ранее составляла только 1%», — уточняют аналитики.
Объемы импорта продукции Huawei оказались выше, чем у двух других китайских компаний — ZTE и Honor, которые приостановили поставки в марте. Их доля в общем объеме импорта составила по 1,5%.
Российский рынок смартфонов еще не восстановился от влияния санкций, считают аналитики. В этом году в Россию ввезли намного меньше смартфонов, чем в за тот же период прошлого года. Разница составила 23%.
По данным источников «Коммерсанта», только в третьем квартале в России продано 127 тыс. смартфонов компании Huawei на сумму 2,9 млрд рублей, на 25 % больше в штучном выражении и на 82 % — в денежном год к году. При этом смартфоны ввозятся в страну не производителем, а с помощью параллельного импорта из дружественных или нейтральных государств.
Пока безусловным лидером на российском рынке смартфонов является Xiaomi с долей рынка в 35 %. Несмотря на официальную приостановку деятельности в России, второе место удерживает Samsung с 15 %, хотя год к году её поставки сократились на 63 % в штучном выражении
По прогнозам специалистов, в последующие годы рынок смартфонов в России ожидает восстановление, однако показатели вряд ли превысят уровень продаж прошлых лет — 35-37 млн экземпляров в год.
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