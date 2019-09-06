Банк России понизил ключевую ставку третий раз за год

6 сентября14:01

Банк России снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года. В пресс-службе регулятора сообщили, что ставка стала ниже на 0,25 п. п. — до 7% годовых.

Это связано с замедлением инфляции, а инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. При этом темпы роста отечественной экономики все еще ниже ожиданий регулятора.

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

RT напоминает, что в конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН предположил, что курс доллара вырастет до 70 рублей – это дело не столь отдаленного будущего.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:ЦентробанкДолларРубль