Банк России понизил ключевую ставку третий раз за год
6 сентября14:01
Банк России снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года. В пресс-службе регулятора сообщили, что ставка стала ниже на 0,25 п. п. — до 7% годовых.
Это связано с замедлением инфляции, а инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. При этом темпы роста отечественной экономики все еще ниже ожиданий регулятора.
RT напоминает, что в конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН предположил, что курс доллара вырастет до 70 рублей – это дело не столь отдаленного будущего.
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