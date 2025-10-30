От полумиллиона до бесконечности: Сколько стоит процедура банкротства юрлиц
Юридическим лицам в России доступна лишь платная процедура банкротства, напомнила НСН Кристина Поливанова.
Процедура банкротства юридических лиц может занимать от года до бесконечности, что увеличивает ее стоимость, заявила в пресс-центре НСН член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова.
«Для юридический лиц доступна только платная процедура банкротства, судебная. Порог от 300 тысяч рублей – вход именно наличия задолженности. Госпошлины изменились в сентябре 2024 года, выросли с 6 до 100 тысяч рублей. Дальше идут оплаты конкурсному управляющему. Процедура по банкротству идет от года и до бесконечности. Все это время нужно содержать юристов. Юристы по банкротству тоже дорогостоящие. Минимальные порог стоимости процедуры от полумиллиона до бесконечности. Зависит от того, есть ли имущество, где зарегистрировано, где проходит заседание по процедуре», - сообщила она.
Ранее Поливанова также рассказала «Радиоточке НСН», что в первом квартале 2025 года российские предприниматели на 31,6% реже обращались к процедуре банкротства.
