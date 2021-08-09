Экс-замглавы Минсельхоза объяснил, как поручение Путина снизит цены на продукты
Леонид Холод назвал поручение Путина «той самой мерой», которая приведет к снижению цен или невозможности их спонтанного роста.
Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил экономический и политический смысл ввоза в Россию овощей, фруктов и другой сельхозпродукции из стран СНГ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран Содружества.
«Насколько я понимаю, это не сиюминутное поручение, а вообще. Это совершенно правильное поручение, в котором и чисто рыночно-экономический аспект, и чисто политический. Первый аспект – это то, что есть объемная конкуренция, когда товара на рынке много, и цены начинают снижаться по самому простому рыночному закону спроса и предложения. Если объемная конкуренция будет совмещена с конкуренцией на рынке – это та самая мера, которая приведет к снижению цен или, во всяком, случае к невозможности их спонтанного непонятно по какой причине повышения», - сказал Холод.
Второй аспект, по его словам, в том, что политическое образование, такое как СНГ, эффективно только тогда, когда подкреплено экономикой.
«То, что многие годы не отдавали должного внимания и приоритет в поставках продовольственных товаров нашим бывшим братьям родным по СССР, – это было плохо. А в этом году – сколько товаров из Узбекистана, Таджикистана. По сути, этим летом плодоовощной рынок просто завален очень хорошими фруктами, которых в прошлом году не было. Они на голову выше, чем привезенные из дальнего зарубежья. Даже потому, что их не так далеко везти», - отметил экс-замминистра сельского хозяйства.
По его мнению, речь может идти о поставках в Россию любых конкурентоспособных товаров – от картошки до мяса.
«Это могут быть все те товары, которые имеют спрос в России. Тут не надо быть зацикленными на том, что «яблоки не вези, а персики вези». Надо везти то, что конкурентоспособно. Если у нас выращивают сливы или персики в Краснодарском и Ставропольском крае, но совершенно очевидно, что этого количества не хватит для удовлетворения всех потребностей. Дефицит на рынке ликвидируется импортом, лучше ближним, чем дальним. Поэтому это плоды и овощи. Да что угодно, хоть та же самая картошка, хорошее мясо – козлятина, баранина, которой у нас производится мало», - пояснил профессор.
Он не уточнил, на сколько конкретно могут снизиться цены в условиях объемной конкуренции, но привел пример с абрикосами и персиками,
«Показатель объемной конкуренции – это когда предложение будет превышать спрос или предложение будет на новом уровне. Цены поставок зависят от стоимости транспортировки и так далее. Но в целом это можно наблюдать на рынках – шикарнейшие персики, нектарины, абрикосы сначала были сумасшедшие в цене, а сейчас стоят чуть больше 200 рублей. Они могли бы продаваться дороже, но их просто на рынке много и их надо продавать», - заключил собеседник «Радиоточка НСН».
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупреждал, что этой осенью подорожать может абсолютно все. При этом он отмечал, что изменить ситуацию может увеличение предложения. Проблема разрешится, если повысить количество товаров, производимых внутри страны, и не закрываться от конкуренции с импортом, объяснял Шелищ.
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