Экс-замглавы Минсельхоза объяснил, как поручение Путина снизит цены на продукты

«Насколько я понимаю, это не сиюминутное поручение, а вообще. Это совершенно правильное поручение, в котором и чисто рыночно-экономический аспект, и чисто политический. Первый аспект – это то, что есть объемная конкуренция, когда товара на рынке много, и цены начинают снижаться по самому простому рыночному закону спроса и предложения. Если объемная конкуренция будет совмещена с конкуренцией на рынке – это та самая мера, которая приведет к снижению цен или, во всяком, случае к невозможности их спонтанного непонятно по какой причине повышения», - сказал Холод.

Второй аспект, по его словам, в том, что политическое образование, такое как СНГ, эффективно только тогда, когда подкреплено экономикой.

«То, что многие годы не отдавали должного внимания и приоритет в поставках продовольственных товаров нашим бывшим братьям родным по СССР, – это было плохо. А в этом году – сколько товаров из Узбекистана, Таджикистана. По сути, этим летом плодоовощной рынок просто завален очень хорошими фруктами, которых в прошлом году не было. Они на голову выше, чем привезенные из дальнего зарубежья. Даже потому, что их не так далеко везти», - отметил экс-замминистра сельского хозяйства.

По его мнению, речь может идти о поставках в Россию любых конкурентоспособных товаров – от картошки до мяса.

«Это могут быть все те товары, которые имеют спрос в России. Тут не надо быть зацикленными на том, что «яблоки не вези, а персики вези». Надо везти то, что конкурентоспособно. Если у нас выращивают сливы или персики в Краснодарском и Ставропольском крае, но совершенно очевидно, что этого количества не хватит для удовлетворения всех потребностей. Дефицит на рынке ликвидируется импортом, лучше ближним, чем дальним. Поэтому это плоды и овощи. Да что угодно, хоть та же самая картошка, хорошее мясо – козлятина, баранина, которой у нас производится мало», - пояснил профессор.

Он не уточнил, на сколько конкретно могут снизиться цены в условиях объемной конкуренции, но привел пример с абрикосами и персиками,