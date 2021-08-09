Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из СНГ для стабилизации цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин распорядился нарастить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты питания. Поручение отдано по итогам совещания с членами кабинета министров, сообщает официальный сайт Кремля.

Ответственным за исполнение поручения обозначен председатель правительства Михаил Мишустин. Первый доклад по этой теме он должен представить до конца лета, в последствии он должен будет отчитываться не реже одного раза в квартал.

Глава государства также поручил Федеральной антимонопольной службе отслеживать на постоянной основе ценообразование на продукты, которые продаются через торговые сети.