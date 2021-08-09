Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из СНГ для стабилизации цен на продукты
Президент РФ Владимир Путин распорядился нарастить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты питания. Поручение отдано по итогам совещания с членами кабинета министров, сообщает официальный сайт Кремля.
Ответственным за исполнение поручения обозначен председатель правительства Михаил Мишустин. Первый доклад по этой теме он должен представить до конца лета, в последствии он должен будет отчитываться не реже одного раза в квартал.
Глава государства также поручил Федеральной антимонопольной службе отслеживать на постоянной основе ценообразование на продукты, которые продаются через торговые сети.
Ранее стало известно, что Минпромторг и Минтранс намерены провести совместное рабочее совещание, чтобы обсудить причины подорожания транспортировки продуктов питания, в частности, овощей из так называемого «борщевого набора».
За первые два летних месяца тарифы на перевозки продуктов с юга России в центральную часть страны возросли максимум на треть, а по сравнению с тем ж периодом прошлого года – вдвое.
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