Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из СНГ для стабилизации цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин распорядился нарастить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты питания. Поручение отдано по итогам совещания с членами кабинета министров, сообщает официальный сайт Кремля.

Ответственным за исполнение поручения обозначен председатель правительства Михаил Мишустин. Первый доклад по этой теме он должен представить до конца лета, в последствии он должен будет отчитываться не реже одного раза в квартал.

Глава государства также поручил Федеральной антимонопольной службе отслеживать на постоянной основе ценообразование на продукты, которые продаются через торговые сети.

«От хлеба до бананов». Цены на базовые продукты могут вырасти уже через месяц

Ранее стало известно, что Минпромторг и Минтранс намерены провести совместное рабочее совещание, чтобы обсудить причины подорожания транспортировки продуктов питания, в частности, овощей из так называемого «борщевого набора».

За первые два летних месяца тарифы на перевозки продуктов с юга России в центральную часть страны возросли максимум на треть, а по сравнению с тем ж периодом прошлого года – вдвое.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский
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