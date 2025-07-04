Государственный сектор в России отстает от предпринимателей в плане креативных индустрий – соответствующий закон появился уже тогда, когда появились яркие представители креативной сферы, заявил НСН заявил заведующий «Центром исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ Сергей Капков.

Ранее замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова представила результаты опроса, согласно которым, только 6% предпринимателей четко понимают, что такое креативные индустрии, несмотря на то, что федеральный закон о развитии креативных (творческих) индустрий действует уже несколько месяцев. Для 69% предпринимателей термин оказался совершенно новым. Капков отметил, что любой представитель бизнес-сообщества так или иначе связан с креативом.