От этикетки до банкета: В России призвали расширить понятие креативной индустрии
Любого предпринимателя можно причислить к креативной индустрии, поскольку он начинает свой бизнес с какой-то идеи, сказал НСН Сергей Капков.
Государственный сектор в России отстает от предпринимателей в плане креативных индустрий – соответствующий закон появился уже тогда, когда появились яркие представители креативной сферы, заявил НСН заявил заведующий «Центром исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ Сергей Капков.
Ранее замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова представила результаты опроса, согласно которым, только 6% предпринимателей четко понимают, что такое креативные индустрии, несмотря на то, что федеральный закон о развитии креативных (творческих) индустрий действует уже несколько месяцев. Для 69% предпринимателей термин оказался совершенно новым. Капков отметил, что любой представитель бизнес-сообщества так или иначе связан с креативом.
«На самом деле, любого предпринимателя можно причислить к креативной индустрии, поскольку он начинает всегда с какой-то своей идеи бизнеса, с желания что-то создать. Креативные индустрии — это постоянно придумывать что-то новое в постоянно меняющихся обстоятельствах. Закон у нас догоняет уже существующую ситуацию на рынке, особенно в Москве, которая стала настоящей столицей креативных и творческих индустрий», - отметил собеседник НСН.
Он также выступил за расширение понятия «креативная индустрия».
«Это не только творчество, IT, дизайн и другие такого рода направления. Например, в Китае считают профессию повара тоже креативной и творческой. И это действительно так – дашь поварам пять одинаковых ингредиентов, а на выходе получишь огромное количество вариантов блюд в итоге, на разный вкус. Поэтому данное понятие при быстро меняющихся экономике, политике, рынке не надо загонять в какие-то рамки. Креативность – когда человек придумывает. Неважно - это этикетка на упаковку или придумывание блюд на кухне», - почеркнул эксперт.
По данным Минэкономразвития, креативные индустрии в России за последние семь лет растут в четыре раза быстрее экономики в целом, их вклад достиг 4% ВВП. К 2030 году показатель должен вырасти до 6%. При этом, креативная экономика развивается неравномерно, 75% добавленной стоимости создают всего пять направлений: IT, реклама, гастрономия, исполнительские искусства и архитектура. Сейчас в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности значатся 16 креативных индустрий.
Ранее депутат Госдумы, соавтор законопроекта о креативных индустриях Станислав Наумов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что концепцию отрасли нельзя превращать в «зарубежный показ мод».
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