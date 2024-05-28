Блогер Блиновская погасила более 140 млн рублей налогов

Блогер и создательница марафонов Елена Блиновская погасила более 140 млн рублей долгов по налогам. Такую информацию огласила в суде защита подсудимой, сообщило РИА Новости.

Блиновская будет просить суд признать ее банкротом

Судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции рассказала, что защита блогера считает, что суд не учел факт погашения блогером задолженности в 140 млн рублей.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова 28 мая также сообщила, что суд начал процедуру снятия ареста с имущества и активов семьи блогера, чтобы Блиновская смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела.

В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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