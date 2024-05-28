Блогер Блиновская погасила более 140 млн рублей налогов

Судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции рассказала, что защита блогера считает, что суд не учел факт погашения блогером задолженности в 140 млн рублей.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова 28 мая также сообщила, что суд начал процедуру снятия ареста с имущества и активов семьи блогера, чтобы Блиновская смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела.

В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

