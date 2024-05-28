Блогер Блиновская погасила более 140 млн рублей налогов
Блогер и создательница марафонов Елена Блиновская погасила более 140 млн рублей долгов по налогам. Такую информацию огласила в суде защита подсудимой, сообщило РИА Новости.
Судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции рассказала, что защита блогера считает, что суд не учел факт погашения блогером задолженности в 140 млн рублей.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова 28 мая также сообщила, что суд начал процедуру снятия ареста с имущества и активов семьи блогера, чтобы Блиновская смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела.
В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санкт-Петербург вошел в топ направлений для отпуска внутри России
- Блогер Блиновская погасила более 140 млн рублей налогов
- Гросси и Лихачев признали невозможным перезапуск Запорожской АЭС
- СМИ: Продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с музыкантом Макаревичем
- Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей
- «Хитрый шаг»: Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену
- Премьер Словакии Фицо идет на поправку
- «Американский подход»: Аграрии разошлись в подсчете убытков от заморозков
- Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
- Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru