«Злодеи и негласные правила»: Байкеры и автомобилисты о борьбе с шумом мотоциклов

Проблему «грохочущих» водителей, мешающих по ночам жителям спальных районов, можно решить за один день, если будут соответствующие приборы, заявил в интервью НСН руководитель объединения «МотоМосква», общественный деятель, мотопутешественник Андрей "Проректор" Иванов.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее предложил обязать мотоциклистов ставить заглушки на выхлоп. По его словам, в последнее время увеличилось количество жалоб на мотоциклистов, которые своим ревом будят целые районы.