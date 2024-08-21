«Злодеи и негласные правила»: Байкеры и автомобилисты о борьбе с шумом мотоциклов
99% мотоциклистов не шумят в спальных районах, сказал в эфире НСН Андрей Иванов, а Леонид Ольшанский уверен, что некоторые байкеры считают грохот «шиком».
Проблему «грохочущих» водителей, мешающих по ночам жителям спальных районов, можно решить за один день, если будут соответствующие приборы, заявил в интервью НСН руководитель объединения «МотоМосква», общественный деятель, мотопутешественник Андрей "Проректор" Иванов.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее предложил обязать мотоциклистов ставить заглушки на выхлоп. По его словам, в последнее время увеличилось количество жалоб на мотоциклистов, которые своим ревом будят целые районы.
«Обладатели громких выхлопов и модифицированных глушителей раздражают всех без исключения. Один владелец машины для дрифта или мотоциклист, установивший прямоточный глушитель, может разбудить не просто целый район, а если покатается несколько часов – поставит на уши весь город. Можно обязать мотоциклистов устанавливать какие-то приборы, но кто за этим будет следить? Важно сделать процесс контроля уровня шума прозрачным и понятным. Для этого нужно сделать специальные приборы для измерения шума. Когда это будет сделано, за один день всех этих 200-250 человек переловят, заставят поменять глушители и город будет спать спокойно», - уверен Иванов.
По его словам, среди байкеров не больше 1% «злодеев», при этом мотоциклисты соблюдают негласные правила.
«99% мотоциклистов соблюдают негласные правила: не шуметь в спальных районах и аккуратно ездить мимо жилых домов, если речь идет о вечернем, ночном времени или раннем утре, не прогревать мотоцикл и не подгазовывать, когда паркуешься. Злодеи существуют, но, например, в моем дворе около 20 мотоциклистов и некоторые ребята. у кого шумный мотоцикл, они его руками выталкивают за пределы двора и там заводят. Некоторые владельцы мотоциклов с прямоточными глушителями называют это дополнительной мерой "пассивной безопасности", но я с ними не солидарен. Все-таки мотоцикл должен соответствовать по шуму ГОСТам и задумкам производителя. Если это спортивный выхлоп, его место на спортивной трассе и для мотоцикла, и для автомобиля», - считает «Проректор».
Со своей стороны, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что байкеры шумят специально, переделывая свои мотоциклы.
«Если мотоцикл ревет, его не завод таким выпустил, они это специально делают, считая, что в этом есть какой-то шик. С завода они выходят нормальными, большие и дорогие мотоциклы совсем тихо едут. Идея неплохая, но контролировать это тяжело, тогда нужно гоняться за ними, нужны дополнительные средства во всех регионах России. При этом байкеры не по всему городу носятся, а соревнуются в определенных местах. Достаточно туда поставить несколько машин ГАИ и мотоциклов, и результат будет. Например, я живу недалеко от Воробьевых гор, где собираются байкеры. Там дежурят специальные подразделения, они их отлавливают и проводят беседы», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил аннулировать регистрацию шумных автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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