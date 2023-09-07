ЦБ: ужесточение ДКП и продажа валюты снизили волатильность рубля
Ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение продажи валютной выручки экспортерами снизило волатильность рубля, говорится в обзоре финансовых рынков на сайте Банка России.
Регулятор отметил, что за август объем чистых продаж экспортеров увеличился на 4,1%. Граждане также продолжали продавать иностранную валюту.
Центробанк уточнил, что в августе население продало валюту на сумму 42,1 миллиарда рублей.
ЦБ ранее анонсировал равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей.
Регулятор на внеочередном заседании 15 августа поднял ставку до 12% годовых. ЦБ не исключил дополнительное ужесточение ДКП, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Молдовагазе» удивились итогами аудита долга перед «Газпромом»
- Бывших руководителей УМВД задержали за незаконную регистрации мигрантов
- В Москве пропал директор НИИ вакцин Дмитрий Трухин
- Стена группы «Алиса» появилась в Санкт-Петербурге
- ЦБ: ужесточение ДКП и продажа валюты снизили волатильность рубля
- Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» на 26 сентября
- Санкт-петербуржца, сбежавшего из России после начала СВО, задержали в Перу
- «Провокация Запада»: Захарова оценила задержание в Армении блогера Бадаляна
- В Минобороны заявили о намерении расширять контакты с КНДР
- СМИ: Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru