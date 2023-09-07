ЦБ: ужесточение ДКП и продажа валюты снизили волатильность рубля

Ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение продажи валютной выручки экспортерами снизило волатильность рубля, говорится в обзоре финансовых рынков на сайте Банка России.

ЦБ на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты

Регулятор отметил, что за август объем чистых продаж экспортеров увеличился на 4,1%. Граждане также продолжали продавать иностранную валюту.

Центробанк уточнил, что в августе население продало валюту на сумму 42,1 миллиарда рублей.

ЦБ ранее анонсировал равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей.

Регулятор на внеочередном заседании 15 августа поднял ставку до 12% годовых. ЦБ не исключил дополнительное ужесточение ДКП, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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