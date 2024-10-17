Орешкин заявил, что дешевого труда в экономике России не будет
Дешевого труда в экономике России не будет, зарплаты в стране продолжат расти. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин, передает РИА Новости.
По его словам, в последнее время постоянно идет речь о дефиците кадров, однако проблема заключается в нехватке управленческих компетенций у менеджеров. Как отметил Орешкин, следует осознать: «дешевого труда» не будет, зарплаты выросли и будут расти дальше. Поэтому важно бережно относиться к трудовому ресурсу, «который становится все дороже и дороже».
«Это означает, что повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности... бизнеса или предоставления качественных услуг в сфере услуг или в государственном секторе», — указал замглавы президентской администрации.
Орешкин призвал внедрять инвестиции на новой технологической основе, программы автоматизации, технологии искусственного интеллекта, а также выстраивать базовые процессы.
Ранее Максим Орешкин заявил, что инфляция в России будет «потихонечку замедляться».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru