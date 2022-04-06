Минтруд РФ признал высокий уровень бедности, несмотря на значительное снижение за год

Уровень бедности в России по итогам 2021 года значительно сократился, однако остается достаточно высоким и составляет 11,4% населения. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на площадке Общероссийского народного фронта.

При этом она назвала непростой ситуация в отечественной экономике, упомянув значительный рост цен, а также проблемы, которые могут возникать в сфере трудоустройства. Как уточнила Баталина, под бедными в России считаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и среди таковых высоки процент граждан с детьми.

Первый замминистра подчеркнула, что первую очередь необходимо оказать помощь именно тем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ранее Баталина утверждала, что все социальные выплаты, в том числе материнский капитал, обеспечены средствами из федерального и регионального бюджетов.

