Орешкин: Россия намерена сделать все, чтобы не нуждаться в SWIFT

«Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — передает ТАСС слова Орешкина.

Орешкин считает, что мир пользовался долларом по привычке и из удобства и стал «заложником западной финансовой системы». В числе таких стран оказались Россия и Китай.

«Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут <…>. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — заявил Орешкин.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус заявил, что новые американские санкции скорее всего будут направлены на усиление давления на российский финансовый сектор.

