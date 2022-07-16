Орешкин: Россия намерена сделать все, чтобы не нуждаться в SWIFT
Россия сделает все возможное, чтобы не испытывать необходимости в SWIFT. Об этом заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».
«Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — передает ТАСС слова Орешкина.
Орешкин считает, что мир пользовался долларом по привычке и из удобства и стал «заложником западной финансовой системы». В числе таких стран оказались Россия и Китай.
«Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут <…>. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — заявил Орешкин.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус заявил, что новые американские санкции скорее всего будут направлены на усиление давления на российский финансовый сектор.
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