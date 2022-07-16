Орешкин: Россия намерена сделать все, чтобы не нуждаться в SWIFT

Россия сделает все возможное, чтобы не испытывать необходимости в SWIFT. Об этом заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».

ЕС отключит ряд российских банков от SWIFT

«Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — передает ТАСС слова Орешкина.

Орешкин считает, что мир пользовался долларом по привычке и из удобства и стал «заложником западной финансовой системы». В числе таких стран оказались Россия и Китай.

«Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут <…>. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — заявил Орешкин.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус заявил, что новые американские санкции скорее всего будут направлены на усиление давления на российский финансовый сектор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Максим Орешкин // Flickr
ТЕГИ:ЭкономикаДолларыМаксим Орешкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры