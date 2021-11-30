Орешкин рассказал о трех сценариях влияния «омикрона» на мировую экономику

«Есть сценарий негативный, тяжелый. Это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой, и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты. Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой», — цитирует Орешкина РИА Новости.

Помощник президента России считает, что возможен и другой вариант развития событий — «ложная тревога». Орешкин напомнил, что помимо опасных штаммов «дельта» и «омикрон» были и другие с определенными рисками, «но о них мы быстро забывали».

Кроме того, Орешкин поделился позитивным сценарием, который возможен, если «тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус при этом будет распространяться быстро». Помощник российского лидера считает, что в таком случае «омикрон» может вытеснить из популяции «дельту», а тяжесть заболевания будет меньше.

Вместе с тем Орешкин подчеркнул, что информации о новом штамме пока не достаточно, несколько недель потребуется на исследования и анализы. Однако для экономической политики «важно не гадать», а быть «готовым к любому из сценариев».

Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила этот вариант вируса как вызывающий беспокойство. Кроме того, в ВОЗ предупредили о высокой вероятности глобального распространения нового штамма, пишет Ura.ru.

