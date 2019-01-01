Орешкин рассказал о создании единой валюты для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что России и Белоруссии не стоит торопиться создавать единую валюту и решать вопросы совместной денежно-кредитной политики. Свое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы» 21 июля, в воскресенье.
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — заявил Максим Орешкин.
Также министр отметил долгосрочный процесс интеграции двух стран, которая должна стать взаимовыгодной для России и Белоруссии.
Ранее бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о финансовом состоянии Белоруссии на пороге интеграции с Россией.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Ольга Кормухина: В семье, как в хоре – нужно слышать партнера
- Орешкин рассказал о создании единой валюты для РФ и Белоруссии
- СМИ: Скончался президент Туркмении
- Организаторы «Нашествия» пообещали расширить площадку фестиваля
- Организаторы фестиваля: В ЗАГСе «Нашествия» расписались уже более 600 пар