Экономика

Орешкин рассказал о создании единой валюты для РФ и Белоруссии

21 июля17:31

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что России и Белоруссии не стоит торопиться создавать единую валюту и решать вопросы совместной денежно-кредитной политики. Свое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы» 21 июля, в воскресенье.

«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — заявил Максим Орешкин.

Политолог: Говорить об объединении России и Белоруссии пока рано

Также министр отметил долгосрочный процесс интеграции двух стран, которая должна стать взаимовыгодной для России и Белоруссии.

Ранее бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о финансовом состоянии Белоруссии на пороге интеграции с Россией.

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ФОТО: Максим Орешкин // Flickr
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