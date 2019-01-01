Орешкин рассказал о создании единой валюты для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что России и Белоруссии не стоит торопиться создавать единую валюту и решать вопросы совместной денежно-кредитной политики. Свое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы» 21 июля, в воскресенье.

«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — заявил Максим Орешкин.