Орешкин: без российских энергоносителей экономика Европы стала неконкурентноспособной

Низкие темпы роста и потеря конкурентоспособности превратили европейскую экономику в отмирающую часть глобальной мировой экономической системы. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне «Знание. Первые», передает агентство «Прайм».

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Он отметил, что это подтверждают и слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля, который заявил о том, что хорошее состояние экономики Европы базировалось на трех ключевых элементах, первый из которых - это дешевые энергоносители из России.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа переплачивает за газ и электричество из-за ошибочных санкций против России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвросоюзЭнергетикаЕвропаЭкономикаМаксим Орешкин

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