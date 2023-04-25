Орешкин: без российских энергоносителей экономика Европы стала неконкурентноспособной
Низкие темпы роста и потеря конкурентоспособности превратили европейскую экономику в отмирающую часть глобальной мировой экономической системы. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне «Знание. Первые», передает агентство «Прайм».
Он отметил, что это подтверждают и слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля, который заявил о том, что хорошее состояние экономики Европы базировалось на трех ключевых элементах, первый из которых - это дешевые энергоносители из России.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа переплачивает за газ и электричество из-за ошибочных санкций против России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru