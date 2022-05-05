Премьер-министр: Венгрия и ЕС не готовы к эмбарго на нефть из РФ

Орбан также подчеркнул, что данные санкционные меры должны быть приняты при выполнении необходимых предварительных условий во всех государствах-членах.

Он также добавил, что для реализации предложения ЕК требуется время и инвестиции, которых сейчас нет, следовательно, не будет и финансирования на рыночной основе.

Глава правительства Венгрии добавил, что если Еврокомиссия будет продолжать лоббировать нефтяное эмбарго против России, ей придется отвечать за «исторический провал европейской интеграции».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.

