Орбан: Венгрия добилась исключения из потолка цен на газ

«Мы договорились, что даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии», — написал премьер в соцсетях.

Орбан добавил, что Будапешту удалось избежать обязательного участия в совместной закупке газа в Европе, и для Венгрии «и дальше остаются открытыми все варианты покупки». Премьер подчеркнул, что властям «удалось защитить интересы Венгрии».

Ранее Еврокомиссия предложила установить потолок цен на поставки газа из России. Кроме того, Брюссель предложил начать совместные закупки топлива, чтобы заполнить газовые хранилища, пишет РИА ФАН.

