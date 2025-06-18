В Госдуме заявили, что код от «Госуслуг» больше не приходит во время звонка

Это произошло с 1 июня. Как ожидает, это значительно снизит количество взломов аккаунтов через социальную инженерию в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. По словам парламентария, мошенники не редко используют тактику психологического давления, звоня жертве и одновременно заставляя выполнять действия по смене пароля, регистрации новых услуг или переводу средств.

Отныне если человек в момент попытки смены пароля находится на связи с аферистом, подтверждающий код не придет. Это дает возможность выйти из диалога, прервать контакт с мошенником и обдумать ситуацию без внешнего давления.

Ранее Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

