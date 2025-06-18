В Госдуме заявили, что код от «Госуслуг» больше не приходит во время звонка
Код для смены пароля на «Госуслугах» теперь не приходит во время телефонного разговора, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.
Это произошло с 1 июня. Как ожидает, это значительно снизит количество взломов аккаунтов через социальную инженерию в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. По словам парламентария, мошенники не редко используют тактику психологического давления, звоня жертве и одновременно заставляя выполнять действия по смене пароля, регистрации новых услуг или переводу средств.
Отныне если человек в момент попытки смены пароля находится на связи с аферистом, подтверждающий код не придет. Это дает возможность выйти из диалога, прервать контакт с мошенником и обдумать ситуацию без внешнего давления.
Ранее Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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