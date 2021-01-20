В Госдуме рассказали, как избавиться от дотационных регионов

«Понятно, с чем это связано. Мы находимся в очень сложной ситуации в связи с ковидом, с объявлением частичного локдауна. Это экономические потери, они коснулись и регионов. Федеральный центр делает максимум возможного, предоставляя субъектам субсидии. Да, этого не хватает, но в ряде регионов были раздуты расходы, которые нужно делать более оптимальными и эффективными. Адыгее, которую я представляю, пришлось так же трудно, тем не менее, республика справилась благодаря помощи, выделяемой центром. Помощи на социальные программы, на поддержку учителей, врачей, населения. Вопрос донорства и реципиентов связан с бюджетной политикой. При желании можно делать большее количество доноров, или меньшее количество. Важно не это, а бюджетное обеспечение жителей региона», - заявил он.

В целом региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей по итогам прошлого года. Это равняется 5% совокупного объёма бюджетных доходов упомянутых 58 российских областей. Причинами дыр в бюджете РБК называет падение внешнего спроса на сырье и внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг.