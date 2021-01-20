В Госдуме рассказали, как избавиться от дотационных регионов
Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что российские регионы справились с экономическим кризисом благодаря федеральной поддержке.
В России 58 из 85 регионов завершили 2020 год с дефицитом бюджета. Согласно предварительной информации Федерального казначейства, совокупный дефицит бюджетов достиг 762 млрд рублей. Самые высокие значения дефицита отмечаются в Кемеровской (–21%) и Тюменской (–20%) областях, Удмуртской Республике (–16%), Ямало-Ненецком АО (–14%), Республике Башкортостан (–14%) и Архангельской области (–14%), сообщает со ссылкой на ведомство РБК.
Депутат Государственной думы Владислав Резник в эфире НСН объяснил дефицитный бюджет пандемией коронавируса и предложил регионам оптимизировать расходы.
«Понятно, с чем это связано. Мы находимся в очень сложной ситуации в связи с ковидом, с объявлением частичного локдауна. Это экономические потери, они коснулись и регионов. Федеральный центр делает максимум возможного, предоставляя субъектам субсидии. Да, этого не хватает, но в ряде регионов были раздуты расходы, которые нужно делать более оптимальными и эффективными. Адыгее, которую я представляю, пришлось так же трудно, тем не менее, республика справилась благодаря помощи, выделяемой центром. Помощи на социальные программы, на поддержку учителей, врачей, населения. Вопрос донорства и реципиентов связан с бюджетной политикой. При желании можно делать большее количество доноров, или меньшее количество. Важно не это, а бюджетное обеспечение жителей региона», - заявил он.
В целом региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей по итогам прошлого года. Это равняется 5% совокупного объёма бюджетных доходов упомянутых 58 российских областей. Причинами дыр в бюджете РБК называет падение внешнего спроса на сырье и внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг.
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