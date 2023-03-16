Определено метро РФ в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций

Российская Федерация оказалась на 31 месте среди 166 государств в рейтинге по уровню готовности к внедрению и воплощению в жизнь передовых технологий. Таеи данные содержатся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как уточняет RT, предыдущий такой рейтинг бы составлен в 2021 году, и тогда Россия занимала 27 строчку среди 158 стран. Согласно выводу авторов доклада, наиболее подготовлены к внедрению инноваций на сегодня остаются государства с высоким уровнем дохода — США, Швеция, Сингапур, Швейцария и Нидерланды.