Определено метро РФ в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций

Российская Федерация оказалась на 31 месте среди 166 государств в рейтинге по уровню готовности к внедрению и воплощению в жизнь передовых технологий. Таеи данные содержатся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как уточняет RT, предыдущий такой рейтинг бы составлен в 2021 году, и тогда Россия занимала 27 строчку среди 158 стран. Согласно выводу авторов доклада, наиболее подготовлены к внедрению инноваций на сегодня остаются государства с высоким уровнем дохода — США, Швеция, Сингапур, Швейцария и Нидерланды.

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Как отмечает НСН, в начале этого года президент РФ Владимир Путин поставил задачу в короткий срок обеспечить технологический суверенитет страны.

По словам главы государства, России необходимо создать или вывести на новый уровень критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, разработке новых материалов, а также в других важных направлениях.

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