Определен объем субсидии регионам на борьбу с коронавирусом

В распоряжении установлен размер федеральной субсидии для каждого региона, вошедшего в утвержденный перечень. Так, Приморский край получит свыше 92 млн руб., Краснодарский - более 42 млн рублей, Татарстан - около 67 млн рублей.

Также сегодня, 4 апреля, стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 10 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на борьбу c коронавирусной инфекцией. Средства направлены на закупку лекарств, производство препаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты, сообщает Газета. ru

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин раскритиковал в беседе с НСН утверждения председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о достаточных мерах поддержки бизнеса и предположил, что ограничительные меры останутся и после того как закончится пандемия коронавируса. Он также ответил на вопрос о посткоронавирусной эпохе, и выразил уверенность, что ограничения, действующие сейчас, выгодны государству, а потому останутся в силе и после окончания пандемии.

«Я не уверен, что эта эпоха настанет, потому что государству очень удобно иметь тотальную слежку за гражданами, даже если оно не умеет пока пользоваться её результатами. Коронавирус пройдёт, а "одичалые", которые сейчас одержимы "коронобесием", останутся - у них всё в порядке. Напомню, что подоходный налог был введён во время первой мировой войны, как временная мера, но, когда война закончилась, никто его отменять не стал. Поэтому весьма вероятно, что ограничения останутся и, возможно, даже будут ужесточены и дополнены», - добавил Делягин.

