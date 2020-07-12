ОПЕК+ соберется для пересмотра сделки по нефтедобыче
Пересмотр новой нефтяной сделки по нефтедобычи ключевые члены организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ проведут в среду, 15 июля. Отмечается, что встреча состоится онлайн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, считают необходимым увеличивать нефтедобычу на фоне восстановления спроса на нефтепродукты. Речь идет о смягчении квот – сокращении добычи нефти не на 9,7 млн, а на 7,7 млн баррелей в сутки.
Такое предложение, по данным издания, выдвинул Эр-Рияд, и большинство участников склоняются к этому решению.
Нефтяные котировки этой весной снижались до 20-летних минимумов на фоне срыва сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. На цены повлияло и существенное сокращение спроса из-за пандемии коронавируса. В мае начало действовать новое соглашение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи, рассчитанное на несколько лет.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН отметил, что цены на нефть восстанавливаются, но до стабильности в этом вопросе пока далеко.
«Положение на рынке улучшается, баланс спроса и предложения восстанавливается. Но ожидать, что такая тенденция будет постоянной, не нужно. У ряда стран, заключивших сделку ОПЕК+, ситуация аховая. А вот что касается российской нефти Urals, то она торгуется дороже, чем нефть марки Brent, и это очень нетипичная ситуация», - отметил Александр Фролов.
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