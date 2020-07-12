ОПЕК+ соберется для пересмотра сделки по нефтедобыче

Такое предложение, по данным издания, выдвинул Эр-Рияд, и большинство участников склоняются к этому решению.

Нефтяные котировки этой весной снижались до 20-летних минимумов на фоне срыва сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. На цены повлияло и существенное сокращение спроса из-за пандемии коронавируса. В мае начало действовать новое соглашение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи, рассчитанное на несколько лет.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН отметил, что цены на нефть восстанавливаются, но до стабильности в этом вопросе пока далеко.

«Положение на рынке улучшается, баланс спроса и предложения восстанавливается. Но ожидать, что такая тенденция будет постоянной, не нужно. У ряда стран, заключивших сделку ОПЕК+, ситуация аховая. А вот что касается российской нефти Urals, то она торгуется дороже, чем нефть марки Brent, и это очень нетипичная ситуация», - отметил Александр Фролов.

