Новости за ночь: Аналитики предсказали подорожание нефти до $150

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель, заявил в интервью The Wall Street Journal инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. По его мнению, такая цена может быть достигнута к 2025 году из-за снижения инвестиций в нефтедобычу.

По оценке аналитика JPMorgan Кристиана Малека, сокращение инвестиций спровоцирует уменьшение объёмов нефтедобычи, что также приведёт к подорожанию нефти, пишет «Газета.ру».

Нефтяные котировки этой весной снижались до 20-летних минимумов на фоне срыва сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. На цены повлияло и существенное сокращение спроса из-за пандемии коронавируса. В мае начало действовать новое соглашение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи, рассчитанное на несколько лет.

В четверг, 10 июля, цена на нефть Brent впервые за неделю упала ниже $42 за баррель, но затем снова превысила эту отметку.

