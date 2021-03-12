ОПЕК обновил прогноз спроса на нефть в текущем году

По данным ОПЕК, рост объясняется тенденцией на восстановление мировой экономики на фоне постепенной отмены ограничений, которые были введены во всем мире из-за эпидемии коронавируса.

В начале марта страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно.

