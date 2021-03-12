ОПЕК обновил прогноз спроса на нефть в текущем году
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в текущем году на 5,9 млн баррелей в сутки, пишет «Коммерсант».
В феврале говорилось о суточном росте спроса на уровне 5,8 млн баррелей. Согласно новому прогнозу организации, мировой спрос на нефть в 2021 году достигнет 96,3 млн баррелей в сутки.
По данным ОПЕК, рост объясняется тенденцией на восстановление мировой экономики на фоне постепенной отмены ограничений, которые были введены во всем мире из-за эпидемии коронавируса.
В начале марта страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана. Об этом сообщает Bloomberg.
Так, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно.
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