ОПЕК обновил прогноз спроса на нефть в текущем году

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в текущем году на 5,9 млн баррелей в сутки, пишет «Коммерсант».

В феврале говорилось о суточном росте спроса на уровне 5,8 млн баррелей. Согласно новому прогнозу организации, мировой спрос на нефть в 2021 году достигнет 96,3 млн баррелей в сутки.

Нефть марки Brent впервые с января 2020 года подорожала до 70 долларов

По данным ОПЕК, рост объясняется тенденцией на восстановление мировой экономики на фоне постепенной отмены ограничений, которые были введены во всем мире из-за эпидемии коронавируса.

В начале марта страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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